İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Cumhuriyet Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti.

Cumhuriyet Anadolu Lisesi’nde her salı günü DYK Kurslarında YKS'ye çalışan 12. sınıf öğrencileri , okul aile birliği ve okul yönetimince temin edilen sıcak çorbayı içerek ders saatine kadar etüt çalışması yapıyor.

Cemil Çağlar da ziyarette öğrencilerle bir araya gelerek kahvaltı yaptı.

Şube Müdürü Hacı Hüseyin Asar’ın da eşlik ettiği ziyarette Cemil Çağlar, örnek çalışmada emeği geçen okul müdürü Sinan Mol, matematik öğretmeni Serkan Yavuz ve felsefe öğretmeni Orhan Şahin ile Okul Aile Birliği Başkanına teşekkür etti.