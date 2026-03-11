Çorum'un Boğazkale ilçesinde 350 yıllık Tarihi Dulkadiroğlu Konağı satışa çıktı.

Boğazkale ilçesinde bulunan konak, yaklaşık 350 yıl önce Dölarslan ailesi tarafından, Hattuşa’daki Hitit surlarına yaklaşık 500 metre uzaklıkta inşa edildi. Tarihi yapı, uzun yıllardır bölgeyi ziyaret eden turistlerin ilgisini çeken önemli duraklardan biri olarak biliniyor.

Konak, 2011 yılında varisleri tarafından turizme kazandırılması amacıyla Boğazkale Kaymakamlığına devredildi. Yapının restorasyon çalışmaları ise 2010-2013 yılları arasında tamamlandı.

Toplam 13 oda, 2 salon ve 2 banyodan oluşan konak, Osmanlı dönemi sivil mimari özelliklerini yansıtıyor.

Yapı kompleksinde ayrıca haremlik, selamlık ve günümüzde atıl durumda olan bir hamam bölümü de bulunuyor.