Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin ilimizde devam eden Okullu Yıldızlar Ragbi Türkiye Şampiyonasını ziyaret etti.

Federasyon Başkanı Nahit Şahin ve As Başkan Baki Pekbak ile birlikte yaptığı ziyarette Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran ile Okul Sporları Şube Müdürü Ayşe Şenyuva karşıladı.

Şampiyona hakkında bilgiler alan Federasyon Başkanı katılan okulların idareci ve antrenörleri ile görüşerek müsabakalar hakkında sorular sordu. Organizenin başarı ile devam ettiğini belirten Federasyon Başkanı tüm okullara başarılar diledi.