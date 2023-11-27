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AK Parti Çorum Belediye Başkan Aday Adayı İnşaat Mühendisi-Sosyolog Hüseyin Çalışkan, şehre değer katacak ve vatandaşa faydası olacak fikir ve projesi olanlara Belediye’nin kapısını sonuna kadar açacaklarını belirterek, “Belediyemizde ‘Fikrim Var Birimi’ kuracağız” dedi.

Proje hakkında bilgi veren AK Parti Çorum Belediye Başkan Aday Adayı İnşaat Mühendisi-Sosyolog Hüseyin Çalışkan, Belediyenin görev alanı içinde kalmak üzere, şehirde eksik olan, yapılması akla gelmemiş, yapıldığında şehre değer katacak, vatandaşa faydası olacak fikir ve projesi olanlara Belediye’nin kapısını sonuna kadar açacaklarını söyledi.

‘FİKRİM VAR BİRİMİ KURACAĞIZ’

Bunla ilgili Belediye’de ‘Fikrim Var Birimi’ kuracağı vaadini de veren Hüseyin Çalışkan, projeyle ilgili şu detayları paylaştı: “Fikirler ve projeler bu birime, yazılı ve en az iki nüsha olarak teslim edilecek. Tarih ve sayısı verildikten sonra, bir nüshası fikri sunana verilecek ve böylece karşılıklı kayıt altına alınmış olacaktır.

Devamında ise, yönetimimiz tarafından değerlendirildiğinde, fikrin paylaşılması veya uygulanması kararı alındığında, bu kararı fikri sunan arkadaşımızla birlikte ilan edeceğiz. Bitmedi, devamında da fikrin uygulanması aşamaları birlikte takip edilecek ve açılışı da birlikte yapılacaktır. Yine bitmedi, kabul edilen, uygulanması kararı alınan, aşamaları takip edilen ve açılışı birlikte yapılan bu projeye fikri sunan arkadaşımızın ismi verilecektir.

‘BU SÖZÜMÜ, HEMŞEHRİLERİMİZİN ŞAHİTLİĞİNE ve MAHALLİ BASINIMIZ KAYITINA, EN KALBİ DUYGULARIMLA SUNUYORUM’

Daha önce ilan etmiştik ve basınımız aracılığıyla kayıt altına alınmıştı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 1994 tarihinde İstanbul Belediye Başkanı olduğunda uyguladığı projeyi, Çorum Belediye Başkanlığı bize nasip olursa aynen uygulayacağımızı paylaşmıştık.

Önceki başkanlarımız ve adaylarımız ile bu dönem ki başkan aday adayları ile adaylarımıza belediye de toplantı odası tahsis edeceğiz demiştik. Ve bu proje için sloganımızı da şöyle belirlemiştik.

‘Başkan, aday adayları ve adaylarımızın, muhabbetleri gönlümüzde, sesleri kulağımızda, nefesleri ensemizde olacaktır’

‘PROJEYE İSİMLERİ VERİLECEK’

Fikrim Var projemiz, bu dönemlerde ve önceki dönemlerde, projelerini kamuoyu ile paylaşan başkan, aday adayı ve adaylarımız içinde geçerlidir. Projesi uygulama kararı alınan başkan, aday adayı ve aday arkadaşımızla, sunumu, takip ve açılışı yapılacak ve açılışta projeye başkan, aday adayı ve adaylarımızın ismi verilecektir.

Bu sözümü de, hemşehrilerimizin şahitliğine ve mahalli basınımız kaydına, en kalbi duygularımla sunuyorum.”