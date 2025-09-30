İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir başkanlığında “Sağlık Tesisleri Değerlendirme Toplantısı” gerçekleştirildi.

Müdürlüğün toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. İhsan Demirbaş, birim sorumluları, hastanelerin Başhekimleri, İdari ve Mali İşler Müdürleri ile Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürleri hazır bulundu.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından verilen bilgide, toplantıda Bakanlığın sağlık politikaları, güncel mevzuat değişiklikleri, sahadan gelen geri bildirimler ve paydaş önerileri doğrultusunda; hasta ve hasta yakınlarının yanı sıra çalışanların beklentileri ele alınmış, yürürlükteki mevzuat, kalite ve akreditasyon standartları çerçevesinde sağlık hizmetlerinin etkin, verimli ve kaliteli sunulması için gerekli koşulların değerlendirildiği belirtildi.

Toplantıda ayrıca, Sağlık Bakanlığı’nın “Sağlık Tesisi Değerlendirme Standartları” kapsamında Çorum’daki tüm hastanelerin 17 başlık altında incelendiği ve her hastane için ayrı ayrı değerlendirme yapıldığı aktarıldı.

Sonuçların toplantılarda hastane yöneticileriyle paylaşılarak, önümüzdeki süreçte hizmet sunumunun daha da geliştirilmesi ve hasta, hasta yakını ile çalışan memnuniyetinin artırılmasına yönelik beklentilerin aktarıldığı ifade edildi.

Değerlendirme yapılan 17 başlık arasında ise Poliklinik Hizmetleri, Görüntüleme Hizmetleri, Laboratuvar Hizmetleri, Acil Servis Hizmetleri, Ameliyathane Hizmetleri, Koroner Anjiyografi Hizmetleri, Endoskopi ve Kolonoskopi Hizmetleri, Doğumhane Hizmetleri, Yoğun Bakım ve Palyatif Bakım Hizmetleri, Çalışan Memnuniyetini Artırmaya Yönelik Çalışmalar, Otelcilik Hizmetleri, Cihaz, İlaç ve Tıbbi Sarf Malzeme Yönetimi, Hastane Gelir-Gider Analizleri, Kliniklerde Görevli Akademik Unvanlı Tabiplerin Hizmet Sözleşme Hedefleri, Hasta ve Hasta Yakını Memnuniyeti, Evde Sağlık Hizmetleri ve Uzaktan Sağlık Hizmet Sunumu yer aldı.

Toplantılar sonucunda, sağlık tesislerinde kalite odaklı, sürdürülebilir ve etkin bir hizmet anlayışının güçlendirilmesi yönünde önemli adımlar atıldığının altı çizilerek, sağlık hizmetlerimizin geleceğine ışık tutacak yol haritasının belirlendiği vurgulandı.