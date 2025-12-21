Çorum Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ÇOSİAD) tarafından düzenlenen Çorum ve Tunus Ticari İlişkilerinin Geliştirilmesi Programı, iş dünyasının yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Dün Anitta Otel’de gerçekleşen programa Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, Vali Ali Çalgan, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Albay Kubilay Ayvaz, ÇOSİAD Başkanı Yıldırım Cemal Bülbül ve çok sayıda iş insanı katıldı.

Programın açılışın konuşmasını yapan ÇOSİAD Başkanı Yıldırım Cemal Bülbül, katılımcılara teşekkür etti.

Vali Ali Çalgan ise konuşmasında Çorum’un üretim gücünün ve girişimci ruhunun uluslararası pazarlarda daha güçlü şekilde yer alması gerektiğini vurgulayarak, bu tür iş birliklerinin şehrimizin ekonomik kalkınmasına ve ülkemizin ihracat hedeflerine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Vali Çalgan, programın düzenlenmesinde emeği geçen ÇOSİAD’a ve katılım sağlayan Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan ile iş insanlarına teşekkür etti.

Toplantıda Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından sağlanan desteklere ilişkin bir sunum gerçekleştirildi.