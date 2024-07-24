Çorum Valiliği koordinasyonunda İl Müftülüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen Yaz Kuran Kursları arası futbol turnuvasında küçüklerde ilk tur maçlar tamamlandı.

Turnuvanın açılış töreni İtfaiye sahasında yapıldı.

Açılış törenini Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, il Müftüsü Şahin Yıldırım, Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan ile davetliler ve sporcu velileri katıldı.

Turnuvanın başlama töreninde birer konuşma yapan İl Müdürü Çağlar ve Müftü Yıldırım ‘Kuranımı okuyorum sporumu yapıyorum’ projesi kapsamında düzenledikleri turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar dilediler.

Daha sonra turnuvanın başlama vuruşunu İl Müdürü Cemil Çağlar, İl Müftüsü Şahin Yıldırım ve Futbol il Temsilcisi Engin Ayan birlikte yaptılar.

Açılış töreninin ardından turnuvada ilk tur maçları oynandı. Oynanan maçlar sonunda Hz, İbrahim Camii’ni 4-1 yenen Kevser Cami çeyrek finale yükselen ilk takım oldu.

Diyanet Gençlik Merkezi, Düvenci Gençlik Merrkezi’ni 3-0 Hicret Camii, Ölçek Camii’ni 8-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. İmam Hatip Lisesi tatbikat camii ise Emre Camii’ni 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldi.

İlim Yayma Camii 2 takımı Diyanet Gençlik Merkezi 2 takımını 4-1, Bedir Camii, Mmar Sinan Camiini 5-0, Toki Hz. Ebubekir Camii, Bilal’i Habeşi Camii7ni 8-0 Selimiye Camii ise İlim Yayma Camii 2 takımını 3-0 yenerek çeynek finale yükseldiler.

Çeyrek final maçları bugün

Turnuvada çeyrek final maçları bugün oynanacak. İtfaiye sahasında saat 16’da ilk çeyrek final maçında Kevser Cami ile Diyanet Gençlik Merkezi 1 takımları karşılaşacak.

İkinci çeyrek final maçında saat 17’de Hicret Camii ile İHLTatbikat Camii karşılaşacak. Bu iki maç 1 nolu sahada oynanacak.

2 nolu sanada saat 16’da ilk maçta İlim Yayma Camii 1 takımı ile Bedir Camii, saat 17’de ise Toki Hz, Ebubekir Cami ile Selimiye Camii takımları bu maçları kazanan dört takım yarı finale yükselecek ve 26 Temmuz cuma günü yarı finalde karşılaşacak.

Turnuva 30 Temmuz Salı günü oynanacak final maçı ile sona erecek.