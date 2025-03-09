Ramazan ayıyla birlikte İstanbul Üsküdar'daki Valide-i Cedid Camii'inde yoğunluk yaşanmaya başladı. Özellikle teravih vakitlerinde kadın ve erkek cemaatin aynı safta namaza durması ise tartışmaları beraberinde getirdi. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Üsküdar Kaymakamlığı inceleme başlattı.

KAYMAKAMLIK İNCELEME BAŞLATTI

Açıklama yapan Kaymakamlık, "Üsküdar Valide-i Cedid Camii'nde kadın erkek yan yana namaz kılmış" şeklinde görüntülerin paylaşılması üzerine başlattıkları incelemenin sonucunu paylaştı.

"CAMİ İÇERİSİNDE PARAVANLA İLAVE BÖLÜM OLUŞTURULMUŞ"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Yapılan değerlendirmede, camimize kadın cemaatin yoğun ilgi gösterdiği, kendilerine ayrılan bölümün yetersiz kalmasından dolayı cami içerisinde paravanla ilave bölüm oluşturulduğu, erkek kadın cemaatin birbirlerinden ayrı bir şekilde ibadetlerine imkan verildiği, bu ve benzeri olumsuz görüntülerin yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alındığı müşahede edilmiştir."