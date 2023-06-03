Çorum'da silahla yaralanan 2 kişi, taksiyle gittiği hastanede tedavi altına alındı.

Rızacan S.(18) ve Ufuk D.(19), Bahçelievler Mahallesi Çamlık Caddesi Şehitlik yakınlarında kimliği belirsiz kişi yada kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralanan 2 kişi bir ticari taksi ile geldikleri Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındılar.

Yaralıların ifadeleri doğrultusunda polis ekipleri olayı gerçekleştiren kişi yada kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

AA