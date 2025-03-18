Çorum Valisi Ali Çalgan, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle mesaj yayınladı.

"Kutsal vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin 'Şehitler Günü'nü onurla yâd ettiğimiz bugün, Türk tarihinde önemli bir dönüm noktası olan Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünü büyük bir gururla kutluyoruz" diyerek mesajına başlayan Vali Ali Çalgan, "Çanakkale ruhu, milletimizin inancı, azmi ve kararlılığıyla hiçbir engel tanımayacağının, bağımsızlığı uğruna birlik ve beraberlik içinde her şartta zafere ulaşacağının müjdecisidir. Şerefle ve onurla yazdığımız şanlı tarihimize ilelebet sahip çıkacak, kahramanlık ve fedakârlık timsali şehitlerimizden devraldığımız mirası, vatanına, birlik ve beraberliğine sonsuza kadar sahip çıkacak olan yeni nesillere emanet edeceğiz" dedi.

Vali Çalgan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün geldiğimiz noktada, atalarımızdan bizlere miras kalan bu topraklarda bizlere düşen görev bilimin önderliğinde; sanayiden teknolojiye, sanattan spora, eğitimden sağlığa pek çok alanda dünyada önde gelen devletlerden biri olmak adına; azim, kararlılık, inanç, milli ve manevi ruh ile hep birlikte omuz omuza verip daha çok çalışmaktır. Gelecek nesillerimize müreffeh bir ülke bırakmak için daha çok çalışmak, bu cennet vatanı bizlere yurt yapan atalarımıza ve şehitlerimize karşı olan sorumluluklarımızın başında gelmektedir. Bu düşüncelerle, Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümünü kutluyor, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde bu toprakları bizlere mukaddes bir vatan olarak emanet eden tüm şehitlerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum."