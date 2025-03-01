Çorum 'da 3. Laparoskopik (Kapalı) Canlı Cerrahi Kursu yapıldı.

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı ve Minimal İnvaziv Üroloji Derneğince Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen kurs kapsamında, ağrı şikayetiyle hastaneye başvuran 54 yaşındaki hastanın böbreğinde tespit edilen kitlenin alınması için düzenlenen ameliyat, canlı bağlantı ile cerrahlara izletildi.

Doç. Dr. Cemil Aydın tarafından yapılan böbrek ameliyatı, Prof. Dr. Cenk Yücel Bilen ve Prof. Dr. Ender Özden'in yorumlarıyla kursu takip eden hekimlere aktarıldı.

Aydın da ameliyat sırasında yaptığı cerrahi müdahalelerin nedenlerini izleyicilerle paylaşarak, hekimlerden gelen soruları yanıtladı.

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Murat Baykam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kursla doktorların bilgi ve tecrübelerini artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Kursa Türkiye'nin farklı yerlerinden alanında söz sahibi hocaların geldiğini belirten Baykam, "Hocalar ameliyat yapılırken canlı olarak nerelerin iyi ya da hatalı olduğunu tartışıyor. Aynı anda tüm Türkiye'ye yayın yapılıyor ve izleyen meslektaşlarımıza bilgi veriliyor. Bu sayede meslektaşlarımızın deneyimlerinin artırılması sağlanıyor." dedi.

Minimal invaziv cerrahinin hastanın konforunu artıran, daha az ağrı duymasını ve daha kolay iyileşmesini sağlayan modern teknikleri ifade ettiğini dile getiren Baykam, "Teknoloji arttıkça bu tür teknikler daha çok gelişecek ve daha güvenilir hale gelecek." diye konuştu.

Çorum 'da kursun ilkini 2023'te yaptıklarını aktaran Baykam, şunları kaydetti:

"Bu kurs artık geleneksel hale geldi. Şu anda üçüncüsünü yapıyoruz. Bu konuda haklı bir gurura ve mutluluğa sahibiz. Artık bütün ameliyatlar Çorum 'da yapılabiliyor. Başka illere sevk olmadığı gibi, başka illerden bize de sevk olan hastalar gelebiliyor. Bu tür toplantılar hepimizin tecrübesini, deneyimini artırıyor. Daha yetkin hocalardan birinci elden bilgi alarak meslektaşlarımızın tecrübeleri artıyor."

Hitit Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Yağan, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, Başhekim Doç. Dr. Erdal Komut, Minimal İnvaziv Üroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Ömer Demir de açılış törenindeki konuşmalarında, kursun hekimler için faydalı olmasını temenni etti.