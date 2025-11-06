Çorum Belediyesi ile Ticaret Borsası ortak bir projeyi hayata geçiriyor.

Proje kapsamında mevcut hayvan pazarı içinde canlı hayvan müzayede salonu yapılacak.

Çorum Belediyesinin Ticaret Borsası ile ortak proje yapması teklifi Belediye Meclisinin kasım ayı toplantısında görüşülerek kabul edildi. Proje kapsamında Hayvan Pazarında canlı hayvan müzayede salonu inşa edilecek.

Proje hakkında bilgi veren Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, “Projede müzayede salonu olacak. Damızlık hayvanlar podyumdan geçecek bu sırada ekranlarda tüm bilgiler ayrıntılı olarak yer alacak” dedi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise böyle bir projenin Türkiye’de az sayıda bulunduğunu kaydederek, “Proje için Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresinden (DOKAP) destek aldık. Projeyi Ticaret Borsası ile birlikte yapıyoruz” ifadelerini kullandı.