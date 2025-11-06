Okul Sporlarında sezon genç kızlar voleybol il birinciliği heyecanı Sungurlu’da yapılan grup maçları heyecanı ile başladı.

Sungurlu’dan beş okulun mücadele ettiği grup birinciliğinde heyacan çarşamba günü oynanan iki maçla başladı. Grup birinciliğinde Haydar Öztaş Anadomlu Lisesi, Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şehit Arif Kapaklı MTAL, Ali Alıtkan Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Toki Kız MTAl takımları mücadele edecek.

Bu maçlar sonunda ilk iki sırayı alan takımlar il birinciliği final etabında mücadele ektmeye hak kazanacak. 5 Kasım’da başlayan maçlar 24 Kasım’da sona erecek.