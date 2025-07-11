Çorum'da merkeze bağlı Çatak köyünde çam ormanları ve eşsiz manzarasıyla büyüleyen Çatak Tabiat Parkı'na düğün salonu yapılacak.

İşletmeciliğini Lütfi Tekin'in yapacağı Düğün Salonu ile kır düğünü sevenlerin yeni adresi olacak.

Doğayla iç içe manzarası ve nezih ortamı ile dünya evine girecekleri ağırlayacak salonda ayrıca nişan, kına gibi toplu organizasyonlarda yapılabilecek.

Düğün, nişan, kına, sünnet gibi toplu organizasyonlar için hazırlıkların sürdüğünü belirten işletme sahibi Lütfi Tekin, söz konusu tesisin en kısa sürede tamamlanarak Çorum halkının hizmetine sunulacağını ifade etti.