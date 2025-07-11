İl Trafik Komisyonu kararıyla Çorum Sanayi Sitesi’nde ulaşımın daha güvenli sağlanması için yeni bir refüj çalışması başlatıldı.

Oto Tamirciler, Makine Kurulum ve Onarımcıları, Makine Yedek Parça Satıcıları ve Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmettin Uzun, İl Trafik Komisyonu’nda çıkan karar doğrultusunda Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince Çorum Sanayi Sitesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi’nde araç trafiğinin daha sağlıklı yürümesi ve olası kazaların önüne geçilebilmesi için orta refüj çalışmalarına başlanıldığını bildirdi.

Daha önceden bu yolda üzücü kazaların meydana geldiğini hatırlatan Necmettin Uzun, konuya hassasiyet göstererek bölgede hemen çalışma başlatan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın başta olmak üzere İl Trafik Komisyonu’nu üyelerine teşekkür etti.

Caddede zabıta ekiplerinin önce dubalarla önlem aldığını, daha sonra ise yolda refüj çalışması yapılarak yolun daha güvenli hale getirileceğini ifade eden Uzun, Oda-Belediye ve Emniyet Müdürlüğü işbirliği ile Çorum Sanayi Sitesi’ni daha modern ve güvenli bir sanayi sitesi yapma hedefinde olduklarını kaydetti.

Oda Başkanı Uzun ayrıca, Çorum Sanayi Sitesi’nin giriş ve çıkışlarının kontrol altına alınması amacıyla başlatılan çalışmalarında sürdüğünü sözlerine ekledi.