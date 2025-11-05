29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlenen yarışmalarda derece giren öğrencilere Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar tarafından ödül verildi.

İlkokullar arası resim, ortaokulları arası şiir ve liseler arası kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrenciler İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette Cemil Çağlar, dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Başarılarından dolayı öğrencileri tebrik eden Çağlar, emeklerinden dolayı öğretmen ve velileri kutladı.