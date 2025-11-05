İYİ Parti kurulduktan beri Çorum'da İl Sekreteri olarak görev yapan Daver Eker, il başkanlığına adaylığını açıkladı.

Dün İsmail Akyol ile gazetemizi ziyaret eden Davet Eker, Çorum'da partisinin kurucular kurulu üyesi olduğunu hatırlatarak, 9 Kasım Pazar günü yapılacak olan kongrede aday olduğunu duyurdu.

Partide birlik, beraberlik ve kardeşlik hukukunu sağlamak için bu yola çıktığını belirten Daver Eker, "Farklı siyasi partilerde, kendi partimizin içindeki arkadaşlarımızda bizim düşmanımız değil, sadece rakibimiz. Kongremizi Pazar günü saat 12.00'de TSO'da gerçekleşti receğiz. 584 delege oy kullanacak. Tüm partililerimizi kongreye bekliyoruz dedi.