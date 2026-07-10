Çorum'un Alaca ilçesinde ikamet eden 25 yaşındaki Kutluay Kaçmaz, evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Çorum Caddesi üzerindeki bir apartmanın üçüncü katında ikamet eden Kutluay'dan haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekipler, gencin ateşli silahla hayatını kaybettiğini belirledi.

Gencin cenazesi kesin ölüm sebebini belirlemek için otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otopsi işlemlerinin ardından talihsiz gencin cenazesi Cuma namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Alaca'da toprağa verilecek.