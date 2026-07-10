2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarına göre Çorum Suheybi Rumi İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Bertuğ Yelmenoğlu, Türkiye birincileri arasında yer aldı.

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yayımladığı tebrik mesajında LGS'de Türkiye birincisi olan Bertuğ Yelmenoğlu'nu, ailesini ve emeği geçen öğretmenlerini kutladı.

Açıklamada; "Suheybi Rumi İmam Hatip Ortaokulu öğrencimiz Bertuğ Yelmenoğlu, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olmuştur. Bu büyük başarıyla ilimize ve eğitim camiamıza büyük bir gurur yaşatan sevgili öğrencimizi yürekten tebrik ediyor; bu başarıda emeği bulunan kıymetli ailesine, özveriyle görev yapan öğretmenlerine ve okul yöneticilerimize teşekkür ediyoruz. Azmi, disiplini ve kararlılığıyla örnek olan öğrencimiz Bertuğ Yelmenoğlu'nun başarılarının hayatı boyunca artarak devam etmesini diliyor, ilimizi en güzel şekilde temsil ettiği için kendisini bir kez daha kutluyoruz.

Çorum eğitim ailesi olarak öğrencimizin gururunu paylaşıyor, geleceğinin başarılarla dolu olmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi