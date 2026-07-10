Çorum merkeze bağlı Altınbaş köyünde kiraz hasadı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Hasan Taş ile Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Arzu Özkader, Altınbaş Köyü'nde üretici Hüseyin Kılıçarslan'a ait kiraz bahçesini ziyaret ederek hasat çalışmalarını yerinde inceledi.

Ziyaret sırasında bahçedeki üretim süreci, hasat çalışmaları, ürün kalitesi ve verim durumu değerlendirildi.

Yetkililer, üreticiyle tarımsal faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulunurken, doğru hasat teknikleri, ürün kalitesinin korunması ile hasat sonrası muhafaza ve pazarlama süreçlerine ilişkin teknik bilgilendirmelerde bulundu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Hasan Taş, kaliteli ve sürdürülebilir meyve üretiminin ülke tarımı açısından büyük önem taşıdığını belirterek, üreticilerin emeklerinin karşılığını alabilmesi için İl Müdürlüğü ekiplerinin sahada çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü ifade etti.

Üreticilerin bilgi ve tecrübelerinin modern tarım uygulamalarıyla desteklenmesinin verim ve kaliteyi artıracağını kaydeden Taş, teknik destek ve rehberlik hizmetlerinin üretimin her aşamasında devam edeceğini söyledi.

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise il genelinde meyvecilik faaliyetlerinin geliştirilmesi, kaliteli ve güvenilir üretimin yaygınlaştırılması amacıyla saha çalışmalarının kararlılıkla sürdürüldüğü belirtilerek, üreticilerin her zaman yanında olunacağı vurgulandı.