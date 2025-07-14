28. Orta Kuşak futbol turnuvasında en centilmen takım ödülünü üst üste ikinci kez Düvencispor kazandı.

İlk kez geçtiğimiz sezon turnuvaya katılan Düvencispor takımı tüm maçlarını sarı kart görmeden tamamlayarak centilmen takım ödülüne layık görülmüştü.

Bu yılda turnuvaya son anda katılan Düvencispor takımı oynadığı dört maçında sarı kart görmeyerek üst üste ikinci kez turnuvanın en centilmen takımı olmayı başardı.

Düvencispor’un centilmenlik ödülünü Tertip Komitesi üyesi Halil Öztürk verdi.