Çorum Spor Gazetecileri tarafından bu yıl 28.si düzenlenen Orta Kuşak Futbol Turnuvasında şampiyonluğu Es Bilişim takımı kazandı.

Final maçında Kurt Elektrik takımını 4-1 yenen Es Bilişim takımı 28. turnuvanın şampiyonu oldu.

6 takımın üç grupta yaptığı maçlar sonunda oynanan çeyrek ve yarı final maçlarını kazanan iki takım cumartesi akşamı Mimar Sinan sahasında 28. şampiyonluk kupasını kazanmak için karşılaştı. Maça etkili başlayan Es Bilişim tecrübeli ismi Ali Koçak’ın mükemmel asistinde golcü futbolcusu Yasin’in attığı golle 1-0 öne geçti.

Golden sonda Kurt Elektrik takımı oyunda dengeyi kurdu ve beraberlik golü için yüklendi.

15. dakikada takımın tecrübeli isimlerinden Kenan Aşkan’ın ceza sahası dışından attığı mükemmel gollü skor 1-1 oldu.

ilk yarının uzatma dakikalarının son dakikasında Kurt Elektirik savunmasında Alpaslan’ın inanılmaz hata sonucunda kendi ağlarına gönderdiği topta başlama vuruşu olmayan golle Es Bilişim takımı soyunma odasına 2-1 önde girdi.

Önde olmanın verdiği moralle ikinci yarıya daha iyi başlayan Es Bilişim takımı rakibine beraberlik şansı vermedi. Son bölümde risk alan rakibi önünde 50. dakikada Yasin ve 51. dakikada Sefa’nın attığı gollerle skoru 4-1 yapan Es Bilişim maçtan bu skorla galip ayrılarak turnuvanın 28. şampiyonluğunu kazandı.

Final maçını Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Özüyağlı, Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu, Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Başkanı Yasin Aksoy ile çok sayıda davetli ve taraftar izledi.

Maçın ardından düzenlenen törenle dereceye giren takımlara ve özel ödüller sahiplerini verildi.