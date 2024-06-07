Çorum Fabrika Voleybol’dan yetişen ve TVF Spor Lisesi kulübünde devam eden Ceren Hasdemir U 18 Balkan Voleybol Şampiyonası kampına davet edildi.

Voleybol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre 18-22 Haziranda Arnavutluk’in başkenti Tiran’da yapılacak olan U 18 Kadınlar Balkan Şampiyonası ve 1-13 Temmuz tarihleri arasında Yunanistan ve Romanya’nın ev sahipliğinde yapılacak olan U 18 CEV Avrupa Şampiyonasında mücadele edecek milli takım Ankara’da kampa girdi.

Milli takım kampında 24 kişilik geniş kadro mücadele edecek.