Kurulduğu günden bugüne yüzlerce Çorumlu öğrenciye burs veren Çorumlu Eğitimci Sanayici İş Adamlar Derneği(ÇESİAD) gazetemizin 34’ncü yılını kutladı.

ÇESİAD’ın kurucularından, Merkez Bankası eski Başkan Yardımcısı Necati Şahin, bursiyer öğrenciler Gupse Uğuz, Emine Sağır, Kübra Tabak, Duygu Ustat, Furkan Kayacı ve Muhammed Yusuf Filkaya ile birlikte gazetemizi ziyaret etti.

Ziyarette gazetemizin kuruluş yıl dönümü kutlayan ÇESİAD heyeti, derneğin faaliyetleri ile ilgili de Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın’a bilgi verdiler.

Yalçın, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek ÇESİAD heyetine teşekkür etti.