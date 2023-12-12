Tahmini Okuma Süresi: dakika

Ümraniye 15 Temmuz Şehitleri Meydanına kurulan Filistin Farkındalık Çadırı Hayır Çarşısına ÇESİAD öğrencileri de destek verdi.

30 Kasım Çarşamba günü Yetim Vakfı bünyesinde düzenlenen hayır çarşısına ÇESİAD öğrencileri yardıma koştu. Yetim Vakfının hazırladığı ve gönüllülerin bağışladığı ürünlerin Filistin halkına destek için satışı gerçekleştirildi. ÇESİAD öğrencileri yiyecek ve içeceklerin satışı, hazırlanması, düzenlenmesi noktasında her türlü ihtiyaç için emek harcadılar, hayırda yarıştılar. Kermes için ellerinden gelen her şeyi fazlasıyla ortaya koydular. Filistin ve Gazze için tek yürek oldular.

ÇESİAD’dan yapılan açıklamada, kurulduğu günden bugüne kadar birçok sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdikleri belirtilerek, “Filistin’de yaşanan katliama sessiz kalmamakta; öğrencileriyle hayır çalışmalarına destek olmaktadır. Ayrıca 2024 yılında yapılması planlanan sosyal sorumluluk projelerinin hazırlığı başlamıştır” denildi.