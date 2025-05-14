Çorumlu Eğitimci Sanayici ve İş Adamları Dayanışma Derneği’nin (ÇESİAD) Olağan Seçimli Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Genel kurulda yapılan seçimde daha önce de başkanlık yapan Mehmet Yıldırım, derneğin yeni yönetim kurulu başkanı oldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından divan heyeti belirlendi.

Sonrasında ise faaliyet ve denetim raporları ile bilançolar okunarak ibra edildi.

Genel kurulun sonunda yapılan oylamada Mehmet Yıldırım, başkanlığa seçildi.

Toplantının ardından üyeler yemekte bir araya gelerek yeni döneme ilişkin görüş alışverişinde bulundular.