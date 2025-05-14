Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü, ‘Sosyal Güvenlik Haftası’ nedeniyle bir dizi etkinlik yapacak.

Etkinlikler kapsamında ilk olarak Atatürk Anıtında tören yapıldı. Burada gerçekleştirilen törede saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından SGK İl Müdürü Ömer Tök, Atatürk Anıtına çelenk sundu. Anıtta yapılan tören toplu hatıra fotoğrafı çekinilmesi ile sona erdi.

SGK İl Müdürü Ömer Tök daha sonra beraberindeki heyetle birlikte Vali Ali Çalgan ile Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret etti.

SGK İl Müdürü Ömer Tök, ziyaretlerde SGK’nın faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

