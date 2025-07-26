Çorumspor eski Teknik Direktörlerinden Cevdet Uzunköprü yeni sezon için Osmaniyespor ile anlaştı.

Vanspor ve Mardinspor kulüplerinde yardımcı antrenör olarak görev yaptıktan sonra 2002-2003 sezonunda Kırşehirspor’da Teknik Direktör olarak göreve başlayan Cevdet Uzunköprü bir sezon sonra Ünyespor ile anlaştı. 2007-2008 sezonunda Çorumspor’da görev yapan Uzunköprü daha sonra İnegölspor, Tokatspor, Batman Petrolspor, Orhangazispor, Kütahyaspor, Mardin Fosfat, Bayburtspor ve son olarakta geçtiğimiz sezon Kırşehir FK takımlarında görev yaptı.

Uzunköprü son üç sezonda Bayburtspor ilk yarıda üç puanla son sırada aldığı takımla ikinci yarıda topladığı 28 puanla ligde tutmayı başardı.

Daha sonra Mardir1969 takımını şampiyon yaparak 3. lige taşırken son olarakta geçen sezon Kırşehirspor’u düştü gözü ile bakılan takımı ligde tutmayı başardı.

Osmaniyespor takımı yeni sezonda 3.. lig ikinci grupta mücadele edecek.