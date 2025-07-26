Çorumspor’da bir dönem teknik ekipte görev yapan Osman Bozkurt yeni sezon için memleketinin takımı Kahramanmaraşspor ile anlaştı.

Bir çok kulüpte antrenör olarak görev yaptıktan sonra 2017-2018 sezonunda antrenör olarak Çorum FK’da görev yapan Osman Bozkurt ardından Amasyaspor’da BAL teknik sorumlusu olarak daha sonra ise üç sezon Kahramanmaraşspor takımında antrenör ve teknik direktör olarak görev yaptıktan sonra son iki sezonda ise Adıyaman ve Büyükçekmece Tepecikspor takımlarında teknik sorumlu olarak görev yaptı.