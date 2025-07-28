Çorum'un Oğuzlar ilçesinde TARSİM, zirai dondan etkilenen ceviz üreticilerine ödeme yaptı.
Türkiye'nin ceviz üretiminin yaklaşık yüzde 8'inin karşılandığı ilçede nisan ayında etkili olan zirai donun ardından başlatılan ekspertiz çalışmaları 9 Temmuz'da sona erdi.
İncelemelerini tamamlayan TARSİM ekiplerince hazırlanan rapor doğrultusunda, ilçede zirai dondan etkilenen sigortalı arazilerin sahiplerine, sigorta poliçeleri kapsamında ödeme yapıldığı öğrenildi.
Türkiye'nin önemli ceviz üretim merkezlerinden Çorum'un Oğuzlar ilçesinde ceviz ağaçları zirai dondan etkilenmişti.
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Muhabir: Anadolu Ajansı