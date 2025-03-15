Çorum ’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

K.K. idaresindeki 06 UB 013 plakalı otomobil ile İ.Ç’nin kullandığı 19 DF 572 plakalı otomobil, Çevreyolu Bulvarı Burunçiftlik Kavşağı'nda çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü K.K. ile diğer araçta bulunan O.D. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı.