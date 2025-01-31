Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz ve CHP Kargı İlçe Başkanı Kemal Dümenci de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek vermek için Adliye önünde hazır bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında açılan iki soruşturma kapsamında ifade verdi. Çağlayan Adliyesi önünde Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek vermek amacı ile bir araya gelindi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz ve CHP Kargı İlçe Başkanı Kemal Dümenci de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek vermek için Adliye önünde hazır bulundu.