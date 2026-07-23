CHP Çorum İl Gençlik Kolları Başkanı Arzum Meryem Akdoğan, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Akdoğan, istifa açıklamasında, "Bugün bizi tasfiye ettiklerini sananlara bir çift sözüm var. CHP; üç beş imzanın, sığ ikbal hesaplarının ya da "mutlak butlan" kararlarının teslim alabileceği bir parti değildir" ifadelerini kullandı.

Koltuklara değil, bu memleketin geleceğine ve mücadeleye sevdalı olduğunu belirten Akdoğan, "Bugün görevlerimiz elimizden alınabilir, kapılar yüzümüze kapanabilir. Ancak ne inancımızı, ne devrimci azmimizi, ne de bu partiye olan sevgimizi kimse elimizden alamaz" dedi.