Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Merkez İlçe Kongresi yapıldı. AS Kültür Düğün Salonunda gerçekleştirilen kongrede başkanlığa Resul Yiğitoğlu seçildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından divan heyeti oluşturuldu.

Divan Başkanlığına CHP Parti Meclisi Üyesi Melisa Uğraş, katip üyeliklere ise İsmail Kalender ile Kamil Çil seçildi.

CHP Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar ile İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz’ın açılış konuşmalarının ardından denetim kurulu raporu okunarak ibra edildi.

TANSİYON ZAMAN ZAMAN YÜKSELDİ

Kongrede delegelerin konuşmaları sırasında zaman zaman tansiyon yükseldi.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız’ın konuşması sırasında ise bazı partililer tepki gösterdi. Tartışmanın büyümesi üzerine partililer araya girerek ortamı sakinleştirdi. Yapılan konuşmaların ardından oy kullanma işlemine geçildi.

417 delege tarafından kullanılan geçerli oyların 221’ini alan Resul Yiğitoğlu CHP Merkez İlçe Başkanlığına seçilirken diğer aday Ali Çan ise 161 oyda kaldı.

CHP Merkez İlçe Başkanlığına seçilen Resul Yiğitoğlu’nun yönetim kurulu listesinde şu isimler yer aldı:

“Cengiz Akdikmen, Fadime Akse, Kıvanç Azman, Melis Çaşak, Ferhat Demirci, Mustafa Eker, Hanim Ergül, Duygu Ergün, Muharrem Gökay, Hüseyin Gökkaya, Yağış Ulaş Fırat Ilıman, Serkan Kaya, Nurcan Öncel, Elif Kübra Pamuk, Sinan Şahin, Volkan Şanan.”