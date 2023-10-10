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Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Kongresi’nde konuşan CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, CHP’de değişimin şart olduğunu ifade ederek; “CHP değişmezse Türkiye değişmez. Değişimi mutlaka sağlayacağız, değişim engellenemeyecek.” dedi

Konuşmasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştiren Bülbül, Kılıçdaroğlu’nun seçilmişleri bir kenara itip danışmanlarla önemli kararlar aldığını ve bu yüzden seçimi kaybettiklerini dile getirerek;

“Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybettik. Yüzde 48 ile biz başarı elde etmedik. Biz kaybettik. Bu kayıplarımızı kongrelerde, kendi bünyemizde tartışmazsak geleceği kuramayız. Aynı kişilerle, aynı metotlarla aynı sonuçlara ulaşırız. Ben seçimden sonra MYK üyelerine ve genel başkanımıza sormak isterdim; ‘Biz neden kaybettik? diye sormak isterdim ama seçimden sonra yapılan toplantıda bizi konuşturmadılar. Milletvekili olarak seçim yenilgimizi daha konuşmadık bile. Seçilmişleri bir kenara itip danışmanlarla önemli kararlar aldınız. Anıtkabir’e hakaret eden ‘o kadını’ getirdiniz danışman yaptınız. Bunun hesabı sorulmayacak mı? Kime soracağız biz bu hesabı. Değişimi mutlaka sağlayacağız, değişim engellenemeyecek.” şeklinde konuştu