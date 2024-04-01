31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin kesin olmayan sonuçlarına göre, Çorum merkezde CHP birinci parti oldu. CHP merkezde 4, AK Parti ise 3 İl Genel Meclis Üyesi çıkarttı.
İl Genel Meclisinde meclisin yeni dağılımı belli oldu.
CHP, Çorum merkezde aldığı 56 bin 358 oyla birinci parti olurken, meclise 4 üye göndermeyi başardı. AK Parti ise 54 bin 54 oy alarak mecliste 3 üye ile temsil hakkı kazandı.
Yeniden Refah Partisi aldığı 21 bin 625 oyla üçüncü parti olurken, MHP de 13 bin 620 oyla dördüncü parti oldu.
Bu sonuçlara göre, CHP’den Veli Uysal, Ümit Er, Yusuf Sapancı ve Ömer Bolat, AK Parti’den ise Muhammed Fatih Temur, Meryem Demir ve Başak Gözde Taşkıran il genel meclis üyesi seçildiler.
BELEDİYE MECLİSİ 4 PARTİDEN OLUŞTU
Belediye Meclisi Üyeliği seçimlerinde ise Cumhur İttifakı 20 üye, CHP 15 üye, Yeniden Refah Partisi 2 üye kazandı.
İLÇELERDE EN ÇOK ÜYE AK PARTİ’NİN
İlçelerde ise 15 üye ile en çok İl Genel Meclis Üyesini AK Parti çıkarttı. AK Parti’yi 10 üye ile MHP takip etti. CHP ise 4 üye çıkardı.
İlçelerde tablo şöyle oluştu:
Alaca: 1 AK Parti, 2 MHP
Bayat: 1 AK Parti 1 MHP
Boğazkale 2 AK Parti
Dodurga: 1 AK Parti 1 MHP
İskilip: 2 AK Parti 1 MHP
Kargı: 1 AK Parti 1 CHP
Laçin: 1 AK Parti 1 MHP
Mecitözü: 1 AK Parti 1 CHP
Oğuzlar: 1 AK Parti 1 CHP
Ortaköy: 1 AK Parti 1 CHP
Osmancık: 1 AK Parti 2 MHP
Sungurlu: 1 AK Parti 2 MHP
Uğurludağ: 1 AK Parti 1 MHP
56 bin 358 oyla