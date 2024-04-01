31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin kesin olmayan sonuçlarına göre, Çorum merkezde CHP birinci parti oldu. CHP merkezde 4, AK Parti ise 3 İl Genel Meclis Üyesi çıkarttı.

İl Genel Meclisinde meclisin yeni dağılımı belli oldu.

CHP, Çorum merkezde aldığı 56 bin 358 oyla birinci parti olurken, meclise 4 üye göndermeyi başardı. AK Parti ise 54 bin 54 oy alarak mecliste 3 üye ile temsil hakkı kazandı.

Yeniden Refah Partisi aldığı 21 bin 625 oyla üçüncü parti olurken, MHP de 13 bin 620 oyla dördüncü parti oldu.

Bu sonuçlara göre, CHP’den Veli Uysal, Ümit Er, Yusuf Sapancı ve Ömer Bolat, AK Parti’den ise Muhammed Fatih Temur, Meryem Demir ve Başak Gözde Taşkıran il genel meclis üyesi seçildiler.

BELEDİYE MECLİSİ 4 PARTİDEN OLUŞTU

Belediye Meclisi Üyeliği seçimlerinde ise Cumhur İttifakı 20 üye, CHP 15 üye, Yeniden Refah Partisi 2 üye kazandı.

İLÇELERDE EN ÇOK ÜYE AK PARTİ’NİN

İlçelerde ise 15 üye ile en çok İl Genel Meclis Üyesini AK Parti çıkarttı. AK Parti’yi 10 üye ile MHP takip etti. CHP ise 4 üye çıkardı.

İlçelerde tablo şöyle oluştu:

Alaca: 1 AK Parti, 2 MHP

Bayat: 1 AK Parti 1 MHP

Boğazkale 2 AK Parti

Dodurga: 1 AK Parti 1 MHP

İskilip: 2 AK Parti 1 MHP

Kargı: 1 AK Parti 1 CHP

Laçin: 1 AK Parti 1 MHP

Mecitözü: 1 AK Parti 1 CHP

Oğuzlar: 1 AK Parti 1 CHP

Ortaköy: 1 AK Parti 1 CHP

Osmancık: 1 AK Parti 2 MHP

Sungurlu: 1 AK Parti 2 MHP

Uğurludağ: 1 AK Parti 1 MHP

56 bin 358 oyla