Çorum’un Osmancık ilçesinde faaliyet gösteren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Osmancık İlçe Başkanlığı, yeni binasında hizmet vermeye başladı.

İlçe örgütünün daha modern ve işlevsel bir mekâna taşınması, partililer tarafından memnuniyetle karşılandı.

CHP Osmancık İlçe Başkanı Mahmut Özhan Arslan, yeni binanın ilçeye ve parti teşkilatına hayırlı olmasını dileyerek, taşınma sürecinin tamamlandığını ve bundan sonraki çalışmaları yeni binada sürdüreceklerini ifade etti.

Arslan, yeni hizmet binasının hem parti üyelerine hem de Osmancıklı vatandaşlara daha iyi hizmet sunma imkânı sağlayacağını belirtti.