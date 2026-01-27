Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasında (SMMMO) yeni ruhsat alan üyeler için ruhsat töreni gerçekleştirildi.

Törende SMMMO Başkanı Ceyhan Baran, SMMM Sümeyye Erdoğan’a ruhsatını oda üyesi Ahmet Aksoy ile birlikte, SMMM Bahar Toy’a ruhsatını oda üyesi Bekir Aşkın ile birlikte ve SMMM Mehmet Öğreten’e ruhsatını ise kendisi takdim etti.

Ruhsat törenine SMMMO Başkan Yardımcısı Ayhan Şahin, Oda Sekreteri Mustafa Torun, Yönetim Kurulu Üyesi Bilgin Sucu ile üyeler Dilek Çınar ve Ünal Yıldırım da katıldılar.

Başkan Baran, yeni ruhsat alarak mesleğe adım atan üyeleri tebrik ederek meslek hayatlarında başarılar diledi.