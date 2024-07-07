Cumhuriyet Halk Partisi, İl Danışma Kurulu Toplantısı önceki gün gerçekleştirildi.

Parti çalışmalarının, sorunların, üyelerin taleplerinin görüşüldüğü toplantıda yerel seçimlerin sonuçları masaya yatırıldı, bundan sonra yapılacak çalışmaların yol haritası planlandı.

Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu’nda, İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz’ın başkanlığında yapılan toplantıya CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, Aşdağul Belediye Başkanı Şenol Öncül, Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Serap Meriç, İl Gençlik Kolları Başkanı Arzum Meryem Akdoğan, Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Uğur Eke, İlçe Başkanları, İl-İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, İl Genel Meclisi Üyeleri, Belediye Meclisi Üyeleri, Belediye Başkan Adayı Hasan Levent Çöphüseyinoğlu, eski il başkanları, eski merkez ilçe başkanları, milletvekili ve belediye başkanı aday adayları ile çok sayıda parti üyesi katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda Genel Başkan Özgür Özel’in konuşması da yayınlandı.

CHP İl Başkanı Solmaz, CHP’nin Türkiye’de demokrasinin, barışın, kardeşliğin teminatı ve umudu olduğunu dile getirerek iktidar yolunda güçlü bir ışık yakmanın mutluluğu ve heyecanı içerisinde olduklarını anlattı.

Solmaz, 31 Mart yerel seçimlerinde Mecitözü, Kargı, Oğuzlar ve Aşdağul belediyelerini kazandıklarını dile getirerek, partinin katkıda bulunan belediye başkanlarına teşekkür ederek, başarılar diledi.

Toplantıda dile getirilecek olan özeleştirilerin bundan sonraki çalışmalara ışık tutacağını bildiren Solmaz, tüm katılımcılara teşekkür etti.