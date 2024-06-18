Kurban Bayramı dolayısıyla CHP İl Başkanlığı’nda bir araya gelen partililer, bayramlaşma geleneğini sürdürerek, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Kurban Bayramı’nın ikinci gününde CHP İl Binası'nda Kemal Kılıçdaroğlu Toplantı Salonu'nda düzenlenen bayramlaşma programına CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Milletvekili Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanvekili Resul Yiğitoğlu, İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Serap Meriç, Gençlik Kolları İl Başkanı Arzum Meryem Akdoğan, Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Aslan Kaya, İl Genel Meclis üyeleri Ümit Er, Yusuf Sapancı ve Ömer Boyraz, Belediye Meclisi Üyeleri Onur Topkül, Erdem Erol, Müslüm Acar, Ümit Gökay, Kadın Kolları İl Başkan Adayı Özlem Güngör, İl ve Merkez İlçe yöneticilerinin yanı sıra çok sayıda partili katıldı.

Sevgi, saygı, kardeşlik ve hoşgörünün birleştirici gücü olan bayramların milletimizin en güzel günleri olduğunu ifade eden CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, toplumun tüm kesimlerinin birbirleriyle daha çok kaynaşması ve dayanışması temennisinde bulunarak, tüm Çorum halkının bayramını kutladı.