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Cumhuriyet Halk Partisi(CHP)’nde 15 Temmuz Cumartesi günü başlayan mahalle delege seçimleri Dinçer Solmaz öncülüğündeki sarı listenin zaferiyle sonuçlandı.

CHP’nin merkez ilçede bulunan Bayat Mahallesi dışındaki 11 mahallenin İl binasında gerçekleştirilen delege seçimlerinde sarı liste, Üçtutlar, Ulukavak, Çöplü, Yeniyol, Kunduzhan, Buharaevler, Mimar Sinan ve Karakeçili Mahallesi seçimlerini alırken, mavi liste ise Akkent ve Gülabibey Mahallesi’nde yarışı önde bitirdi. Çepni Mahallesi’nde ise oylar eşit çıktığı için dört delegelik sarı ve mavi liste tarafından paylaşıldı.

SARI LİSTE 11, MAVİ LİSTE 2 MAHALLEDE ÖNDE BİTİRDİ

Çarşamba günü yapılan seçimlerde; Sarı liste Ulukavak’ta 25, Çepni’de 2, Çöplü, Yeniyol ve Kunduzhan Mahallesi’nde birer olmak üzere 30 delegelik alırken, Mavi Liste ise Akkent Mahallesi’nde 5, Çepni’de 2 olmak üzere toplam 7 delegelik kazandı.

Mavi liste ise 25 üyenin kayıtlı olduğu Akkent Mahalesi’nde 5 delegelik kazanırken, Çepni Mahallesi’nde de 2 delegelik aldı.

Dün saat 11.00’de başlayan ve 2 saat aralıklarla 8 saat süren seçimlerde, Dinçer Solmaz liderliğindeki sarı liste Buharaevler Mahallesi’nde 16, Mimar Sinan Mahallesi’nde 6, Karakeçili Mahallesi’nde 7 ve Gülabibey Mahallesi’nde 1 olmak üzere toplam 30 delege kazanırken, Ulaş Tokgöz’ün çıkardığı mavi liste ise Mimar Sinan ve Karakeçili’de birer, Gülabibey Mahallesi’nde ise 12 olmak üzere 14 delegelik aldı.

SARI LİSTE:226 DELEGE MAVİ LİSTE:22 DELEGE

Daha önce gerçekleştirilen Yavruturna, Kale ve Bahçelievler Mahallesi Seçimleri’nden zafer ile çıkan sarı liste, merkez ilçedeki 14 mahalledeki toplam 248 delegenin 226’sını alırken, mavi listenin aldığı delege sayısı ise 22 oldu.

Buna göre, sarı liste, Yavruturna 15, Kale 36, Bahçelievler 95, Üçtutlar 20, Ulukavak 25, Çepni 2, Çöplü 1, Yeniyol 1, Kunduzhan 1, Ulukavak 16, Mimarsinan 6, Karakeçili 7 ve Gülabibey Mahallesi’nde 1 delege olmak üzere toplam 226 delege kazandı.

Akkent ve Gülabibey Mahallesi’nde seçimi önde tamamlayan mavi liste ise Yavruturna 1, Akkent 5, Çepni 2, Mimar Sinan 1, Karakeçili 1 ve Gülabibey Mahallesi’nde 12 olmak üzere toplam 22 delege kazandı.

KÖYLERİN DELEGE SEÇİMLERİ DÜN BAŞLADI

Merkeze bağlı köylerdeki delege seçimleri ise bugün başladı. Köy delege seçimlerinin de 30 Temmuz Pazar gününe kadar tamamlanması planlanıyor.