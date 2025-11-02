Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Başkanlığı'nda yeni yönetim görev dağılımı yaptı.

Geçtiğimiz günlerde yapılan 39. olağan genel kurulla birlikte Av. Dinçer Solmaz başkanlığında yeni yönetimini belirleyen CHP Çorum Örgütü, görev dağılımı yaparak, çalışmalarına tam kadro başladı.

İl Başkanı Dinçer Solmaz başkanlığında yapılan İl Yönetim Kurulu toplantısında; İl Başkan Vekilliğine Garip Özgür getirilerken, İl Bilişim Sorumlusu Uğur Eke, İl Eğitim Sekreteri Halil Ünal, İl Saymanı Hamdullah Uğur Yağmur, İl Sekreteri Kamil Çil oldu.

Diğer yönetim kurulu üyeleri ise çeşitli görevlerden sorumlu olarak il başkan yardımcılığına getirildi.

İl Başkan Yardımcıları ve sorumlu oldukları görevler şu şekilde:

Şemsi Gökay (Aile ve Sosyal Hizmetler), Kenan Kalender (Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu), Hande Duran (Doğa Hakları – Çevre), Emine Özten (Eğitim İşleri), Arap Gürlek (Ekonomi Politikaları ve İşveren Örgütleri), Kenan Sir (Emek Politikaları), Emruhlah Öztürk (Enerji – Altyapı Projeleri), Utku Sinğil (Hukuk ve Seçim İşleri), Duran Keçeci (İnsan Hakları), Filiz Uygar Arslan (İşçi Sendikaları, Esnaf Sanatkarlar ve Sivil Toplum Kuruluşları), Nazlı Kalender (Kültür ve Sanat), Cemal Kurt (Örgütlenme ve Örgüt Yönetimi), Cemal Demir (Sağlık İşleri), Çağdaş Şahin (Sosyal Medya), Fikret Can Söner (Sosyal Politikalar), Gülay Özbal (Tanıtım ve Halkla İlişkiler), Şenol Sünnetçi (Tarım ve Orman İşleri), Güngör Atak (Yerel Yönetimler), İsmail Koparan (Alan Çalışması ve Siyasi Propaganda), Feza Piroğlu Ünaldı (Yaşlı ve Engelliler), Arzum Akdoğan (Etkinlik ve Eylemler), Umut Eke (Emekliler), Önder Göcen (Muhtarlar), Vahap Uz (Seçim ve Strateji), Kemal Dümenci (Araştırma Geliştirme – ARGE)

CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, İl Yönetim Kurulu’nun yeni görev dağılımının hayırlara vesile olmasını dileyerek, birlik ve beraberlik içerisinde partiyi iktidara getirmenin mücadelesi içerisinde olacaklarını, herkesin görev ve sorumluluğunu tam anlamıyla yerine getirmesini, elinden geleni yapmasını istediklerini açıkladı.