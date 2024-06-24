Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Kadın Kolları Başkanlığı’nın genel kurulu 25 Haziran 2024 Salı günü saat 11.00’de CHP İl Başkanlığı binasında yapılacak.

Genel Kurula CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka’nın da katılacağı bildirildi.

CHP İl Kadın Kolları Başkanlıkları için kongre süreci 25 Haziran’da başlıyor.

Genel Başkan Aylin Nazlıaka, kongrelerin açılışını Çorum’dan başlatıyor.

CHP İl Kadın Kolları Başkanı ve Başkan Adayı Kamile Anar, Nazlıaka’nın 2 adayın yarışacağı genel kurula güç katacağını bildirerek, tüm partilileri ve delegeleri davet etti.

Kamile Anar, yaptığı açıklamada; “İl Kadın Kollarının Kongre başlangıç tarihi 25.06.2024 olması nedeniyle ilk kongrenin açılışını yapmak için, laikliği, demokrasiyi, çağdaşlığı, eşitliği, kadın cinayetlerinin son bulduğu, adaletin eşit olduğu bir ülkeyi inşa etmek, CHP’yi iktidara taşımak için canla başla çalışan, Türkiye'yi karış karış dolaşan Kadın Kolları Genel Başkanımız Aylin Nazlıaka 25 Haziran Salı günü Çorum’a geliyor.

İki adayın yarıştığı kongreye katkı sunacağı ve güç vereceği için teşekkür eder, katılımlarından dolayı onur duyarız” dedi.

Kadın Kolları İl Başkanlığı için mevcut başkan Kamile Anar ile Özlem Güngör yarışacak