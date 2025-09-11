Cumhuriyet Halk Partisi’nin Çorum Merkez İlçe Kongresi, 28 Eylül 2025 Pazar günü yapılacak.

CHP’de delege seçimlerinin ardından Merkez İlçe Kongresinin de yapılacağı tarih belli oldu.

CHP Çorum Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, 39. Olağan CHP Çorum Merkez Kongresinin 28 Eylül 2025 Pazar günü saat 10.00'da AS Kültür Düğün Salonunda yapılacağını bildirdi.

Taşar, “Cumhuriyet Halk Partisi, 102 yıldır bu ülkenin bağımsızlığının, demokrasisinin ve aydınlık yarınlarının ilelebet güvencesidir. Birlik ve beraberlik içerisinde kongremizi tamamlayarak hep birlikte demokrasi şöleni yaşayalım. Kuruluşun ve kurtuluşun partisi, halkın partisi CHP, ilk seçimlerde iktidar olacaktır. İktidara giden yola ışık tutmak için tüm partililerimizi kongremize davet ediyoruz” dedi.

Utku Ulaş Taşar, Merkez İlçe Kongresi için başkan adaylığını açıklayan arkadaşlarına da başarılar diledi.