CHP'nin Alaca'da belediye başkanlığı için aday gösterdiği ikinci isim de istifa etti.

İlçede, CHP Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Hüseyin Türk’ün başvuruların son günü adaylıktan çekildiğini açıklamasının ardından ilçe teşkilatı seçim kuruluna belediye başkan adayı olarak Hüseyin Çinkaya’nın adını bildirmişti.

Hüseyin Türk'ün ardından Hüseyin Çinkaya’nın da bugün istifa ettiği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre CHP ilçe teşkilatının belediye başkan adayı olarak 21 yaşındaki Hüseyin Gazi Cenik’i aday gösterdiği öğrenildi.