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Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İl Başkanlığı, partilerinin kuruluşunun 100’ncü yıl dönümü nedeniyle Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.

Anıta çelenk konulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Programda konuşma yapan CHP İl Başkan Vekili Necdet Biçer, CHP’nin 100 yıllık geleneği, siyasi birikimi ve tecrübesiyle Türkiye’nin en önemli siyasi miraslarından biri olduğunu belirterek, “Bu miras sadece bize değil, büyük Atatürk tarafından milletimizin her bir ferdine emanet edilmiştir” dedi.

CHP’liler olarak mirasın omuzlarına yükledikleri sorumluluğun farkında olduklarını ifade eden Necdet Biçer, “Ülkemizin binlerce yıllık tarihi, kültürel ve siyasi zenginliklerini korumak ve gelecek nesillere aktarmak için dün olduğu gibi bugün de çalışmaya devam edeceğiz. Bu büyük coğrafyanın renklerini ve dokusunu kucaklayarak, ülkemizin ulusal birliğini ve değerlerini yüceltmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Biçer, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyetimizin kazanımlarının hedef alındığı, demokratik değerlerin yok sayıldığı ve barınma, eğitim, sağlık gibi temel hakların bile yok sayıldığı, her türlü mücadelenin adıdır.

Çiftçisinden öğretmenine, gencinden emeklisine kadar herkesin eşit ve onurlu bir yaşam sürdüğü, hukuk kurallarının herkes için geçerli olduğu, kendine yeten bir Türkiye hedefinden 100 yıldır vazgeçmemiş bir partidir.

Bizim hep birlikte, bu büyük mirası ve değerleri yaşatarak, Türkiye'yi aydınlık yarınlara taşıyacağımıza olan inancımız tamdır. Ata’mızın çıktığı bu yolda, ülkemizi ikinci yüzyılımızda gerçek bir demokrasiye kavuşturmak, tıpkı geçmişte olduğu gibi ülkemizi muasır medeniyetler tarafından örnek alınan ve yurttaşlarımızı her bakımdan gurur duydukları bir ülkede yaşatmak için çalışmaya devam edeceğiz. Geçmişin mirasıyla Yeni Yüzyıla ilerleyen partimiz ülkemizin geleceğine ışık tutmaya devam edecektir. 100’üncü yılımız hepimiz için kutlu olsun.”