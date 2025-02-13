Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz ve parti yöneticileri, bazı okulları ziyaret ederek öğrencilerle birlikte resim çalışmalarına katıldı.

CHP İl ve Merkez İlçe Kadın Kolları’nın organizasyonu çerçevesinde Çorum Merkez Ertuğrul Gazi İlkokulu ve Yunus Emre Ortaokulu’nu ziyaret eden parti yöneticileri, öğrencilere kırtasiye malzemesi hediye ederek, onlarla birlikte sohbet etti, resim yaptı.

CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, beraberinde İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Serap Meriç, İl Gençlik Kolları Başkanı Arzum Meryem Akdoğan, İl Bilişim Sorumlusu Uğur Eke, İl Başkan Yardımcısı Burak Özten ve İl Kadın Kolları yöneticisi Şemsi Gökay ile birlikte okulları ziyaret ederek okul yöneticileri, öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti.

Öğrencilere kırtasiye malzemesi hediye eden CHP heyeti, sevgi gösterileri ile karşılandı.

Çocuklarla birlikte derslere katılan, resim yapan Solmaz ve beraberindekiler, miniklerin yaptıkları resimleri kendilerine hediye etmesiyle de büyük mutluluk yaşadı.