Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Osmancık İlçe Danışma Kurulu Toplantısı yoğun katılım ile gerçekleştirildi.

CHP Osmancık İlçe Başkanlığı’nda yapılan toplantıda Osmancık’ta yapılacak olan çalışmalar konuşuldu.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, İl Başkanı Dinçer Solmaz, Osmancık İlçe Başkanı Sadık Eker, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Serap Meriç, İl Bilişim Sorumlusu Uğur Eke, İl Genel Meclis Üyeleri Veli Uysal, Ümit Er, Ahmet Çiftlik, Ömer Boyraz, Önceki dönem İl Başkanı Veli Yalçınkaya, önceki dönem Milletvekili adayı Muharrem Bozdoğan, önceki dönem Belediye Başkan Aday Adayı Günay Çimen ve partililerin katıldığı toplantıda Osmancık’ta yapılan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Divan başkanlığını İl Başkanı Dinçer Solmaz'ın yaptığı toplantıda Parti Programı konusunda üyelerin ve muhtarların duygu ve düşünceleri alınarak verimli bir toplantı yapıldığı ifade edildi. Toplantıya katılan ve emeği geçenlere teşekkür edildi.