CHP heyeti, Vali Ali Çalgan'a 'Hayırlı Olsun' ziyaretinde bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz öncülüğündeki heyet, şehre yeni atanan Vali Ali Çalgan'a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Heyette CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Utku Ulaş Taşar, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi Üyeleri ile Kadın Kolları İl Başkanı Özlem Güngör yer aldı.

CHP Heyeti ziyarette Vali Çalgan'a Çorum’un çözüm bekleyen sorunları hakkında da bilgi verdi.

Çorum'a yeni atanan Vali Çalgan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve şehrin gelişimi için tüm kesimlerle birlikte çalışma arzusunu belirtti.