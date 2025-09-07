İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 13'ü tutuklu 26 sanık hakkında 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma ve yardım etme' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Köseler hakkında 17 yıl 6 aydan, 67 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3'üncü kez hakim karşısına çıkan tüm sanıklar mahkeme heyeti tarafından 4 Eylül'de tahliye edildi.

TAHLİYE KARARINA İTİRAZ EDİLDİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, tahliye edilen Alaattin Köseler, Veli Gümüş, Serdar Karahan, Havva Dindar ile Uğur İnci'nin 'yurt dışı çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol kararıyla tahliye edilmelerine ve tutuksuz sanıklardan Yıldız Güneş'in tutuklanmasına yönelik talebin reddedilmesine de itirazda bulundu. İtirazda, duruşmada savcının tutukluluk hallerinin devamı yönünde mütalaa sunmasına rağmen haklarında tahliye kararı verilen Köseler'in de aralarında bulunduğu 5 sanığın, üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, dosyadaki delillerin henüz tam toplanmamış olması ve adli kontrol kararının yetersiz kalacağı değerlendirilerek, verilen tahliye kararının usul ve yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle sanıkların tutuklanmalarına yönelik yakalama kararı çıkarılması talep edildi. Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi tahliye kararlarının usul ve yasaya uygun olduğunu belirterek reddetti. Mahkeme, söz konusu kararı ve itirazı değerlendirmesi için dosyayı bir üst mahkeme Anadolu 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Kararı değerlendiren üst mahkeme, itirazı kabul ederek Köseler'in de aralarında bulunduğu sanıklar hakkında yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.

KÖSELER VE ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ TUTUKLANDI

Köseler'in de aralarında bulunduğu 5 sanık, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yeniden gözaltına alınarak Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Gözaltına alınanlar arasında tutuksuz sanıklardan Yıldız Güneş de yer aldı. Anadolu 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan ve savunma yapan Köseler ve özel kalem müdürü Veli Gümüş tutuklandı. Tutuksuz sanık Destek Hizmetleri Müdürü Yıldız Güneş ise adli kontrol şartı uygulandı. Diğer sanıkların savunmalarına ise devam ediliyor.